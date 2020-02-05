Рада приняла за основу изменения в ряд законов по поводу ресторанного хозяйства

Парламент принял за основу законопроект №2136 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о ресторанном хозяйстве)". За него проголосовали 316 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, документом определяется понятие ресторанного хозяйства. Также проектом предусматривается усиление ответственности за продажу алкогольных напитков на разлив ненадлежащим субъектом хозяйствования и внедрение страховой защиты имущественных интересов физических лиц от противоправных действий субъектов хозяйствования в сфере ресторанного хозяйства.

Напомним, в ноябре 2019 года Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект №2051-1, который предлагает запретить пластиковые пакеты с 2022 года. В частности, законопроект предлагает запретить продажу пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины принял постановление для старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого бизнеса в Украине с 1 февраля. Так, 23 января вступил в силу закон, который предусматривает направление 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине. Ранее законопроект подписал глава государства Владимир Зеленский.