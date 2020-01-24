ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин дал старт кредитованию микро- и малого бизнеса в Украине

Новости » Экономика     24.01.2020 - 13:12
Кабмин дал старт кредитованию микро- и малого бизнеса в Украине
Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Программа кредитования стартует с 1 февраля

Кабинет министров Украины принял постановление для старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого бизнеса в Украине с 1 февраля. Об этом сообщил глава Кабмина Алексей Гончарук в своем Telegram.

Указано, что программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса.

"Правительство определило механизм использования бюджетных средств в рамках деятельности Фонда развития предпринимательства. Реализация программы "Доступные кредиты 5-7-9%" также предусматривает ряд инструментов для обеспечения доступности кредитов", - сообщил глава правительства.

Напомним, 23 января вступил в силу закон, который предусматривает направление 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине. Ранее законопроект подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, 14 января нардепы поддержали соответствующий проект закона №2589, за него проголосовал 261 парламентарий. За основу Верховная рада приняла документ в конце декабря.

Добавим также, ранее анонсировалось, что Кабмин готовит к запуску программу по поддержке микро- и малого предпринимательства, которая начнет свою работу с 1 февраля 2020 года, а объем кредита составит 1,5 млн грн на 5 лет.

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда Правительство направило субвенцию на медицину в селах
Новости Украины Кабинет Министров Украиныкредитбизнес
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь