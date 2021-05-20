UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Рада приняла за основу изменения в Бюджетный кодекс для привлечения частных инвестиций

Автор: Юлия Струк

Верховная рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс для привлечения частных инвестиций. Народные депутаты поддержали в первом чтении соответствующий законопроект №5090.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Закон поддержали 275 нардепов.

Документ предусматривает право заключения долгосрочных обязательств в рамках государственно-частного партнерства. Обязательства могут брать на себя распорядители бюджетных средств, которые являются государственными партнерами (концессиедателями) в соответствии с договором, заключенным в рамках ГЧП.

Устанавливаются требования по поводу общего ежегодного объема долгосрочных обязательств в рамках ГЧП (концессии).

В законе прописано, что средства Государственного дорожного фонда направляются на плату за эксплуатационную готовность автодорог общего пользования государственного значения, построенных в рамках выполнения договора, заключенного в рамках государственно-частного партнерства.

В Кабинете министров отмечают, что такие изменения придадут уверенности частным партерам (концессионерам) в исполнении государством своих обязательств и функционировании механизма ГЧП.

"Инвестированные средства в реализацию масштабных проектов на условиях ГЧП, в том числе концессии, будут способствовать модернизации существующей и созданию новой инфраструктуры Украины в социальной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной сферах и предоставлению качественных услуг для населения", - указано в пояснительной записке.

Напомним, в начале апреля Кабинет министров создал государственное предприятие "Национальный фонд инвестиций Украины" ("Нацинвестфонд"). Также правительство утвердило устав ГП.

Как писало РБК-Украина, 19 марта глава государства Владимир Зеленский распорядился создать национальный фонд инвестиций.

Ранее в Украине вступил силу закон об "инвестиционных нянях".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины инвестицииВерховная РадаБюджетный кодекс