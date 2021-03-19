Зеленский распорядился создать национальный фонд инвестиций

В частности, Кабинету министров поручено принять меры по созданию национального фонда инвестиций и нормированию вопросов его деятельности. Правительство должно определить направления деятельности фонда, органов его управления и их полномочий, порядка формирования уставного капитала, источников формирования средств фонда, использование прибыли и так далее.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине вступил силу закон об "инвестиционных нянях". Документ гарантирует поддержку украинским и иностранным инвесторам, сумма инвестиций которых превышает 20 млн евро, и которые создают не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена.

Кроме того, Украина освободила от пошлины ввоз оборудования для крупных инвестиционных проектов.