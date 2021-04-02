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Кабмин создал Национальный фонд инвестиций: чем он займется

Новина українською → Украина, Пятница 02 апреля 2021 13:53
Кабмин создал Национальный фонд инвестиций: чем он займется Фото: Кабмин создал Нацинвестфонд (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров создал государственное предприятие "Национальный фонд инвестиций Украины" ("Нацинвестфонд"). Также правительство утвердило устав ГП.

Об этом сообщает правительственный портал.

Фонд был создан по поручению президента.

"Целью деятельности "Нацинвестфонда" является создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развитие международного экономического сотрудничества и рост конкурентоспособности Украины", - указано в сообщении.

Согласно уставу, предприятие будет заниматься:

  • привлечением и концентрацией финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов;
  • финансированием и реализацией приоритетных инвестиционных проектов;
  • привлечением инвестиций;
  • подготовкой инвестиционных и других проектов;
  • управлением объектами собственности в соответствии с законом;
  • образованием инвестиционных фондов, будет участвовать в инвестиционных фондах;
  • будет участвовать в совместной деятельности;
  • принимать участие в социально значимых проектах.

Напомним, 19 марта глава государства Владимир Зеленский распорядился создать национальный фонд инвестиций.

Как писало РБК-Украина, ранее в Украине вступил силу закон об "инвестиционных нянях".

Он гарантирует поддержку украинским и иностранным инвесторам, сумма инвестиций которых превышает 20 млн евро, и которые создают не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена.

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