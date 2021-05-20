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Рада схвалила за основу зміни до Бюджетного кодексу для залучення приватних інвестицій

Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила зміни до Бюджетного кодексу для залучення приватних інвестицій. Народні депутати підтримали у першому читанні відповідний законопроект №5090.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Закон підтримали 275 нардепів.

Документ передбачає право взяття довгострокових зобов'язань у рамках державно-приватного партнерства. Зобов'язання можуть брати розпорядники бюджетних коштів, які є державними партнерами (концесієдавцями) відповідно до договору, укладеного в рамках ДПП.

Встановлюються вимог щодо загального щорічного обсягу довгострокових зобов’язань у рамках ДПП (концесії).

У законі прописано, що кошти Державного дорожнього фонду спрямовуються на плату за експлуатаційну готовність автодоріг загального користування державного значення, побудованих в рамках виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства.

У Кабінеті міністрів зазначають, що такі зміни надаватимуть впевненості приватним партерам (концесіонерам) у виконанні державою своїх зобов'язань та функціонуванні механізму ДПП.

"Інвестовані кошти в реалізацію масштабних проектів на умовах ДПП, у тому числі концесії, сприятимуть модернізації існуючої та створенню нової інфраструктури України у соціальній, транспортній, енергетичній, житлово-комунальній сферах та наданню якісних послуг для населення", - вказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, на початку квітня Кабінет міністрів створив державне підприємство "Національний фонд інвестицій України" ("Націнвестфонд"). Також уряд затвердив статут ДП.

Як писало РБК-Україна, 19 березня глава держави Володимир Зеленський розпорядився створити національний фонд інвестицій.

Раніше в Україні набув чинності закон про "інвестиційних нянь".

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