Рада приняла за основу еще один закон для анбандлинга "Нафтогаза"

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект № 2359-1 для анбандлинга Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Соответствующее решение поддержали 280 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Проект предлагает для выполнения обязательств по отделению оператора ГТС до 2021 года освободить от НДС операции по передаче с баланса плательщика налога на баланс другого юридического лица имущества, находящегося в госсобственности в составе магистральных газопроводов и всех объектов и сооружений, связанных единым технологическим процессом.

Также до 2022 года откладывается установка кассового метода определения даты возникновения налоговых обязательств и налогового кредита по операциям по поставке/приобретению имущества, которое не находящегося в государственной собственности, в составе магистральных газопроводов и всех объектов и сооружений.

Кроме того, до 2021 года откладывается исключение из определения поставки товаров - операции по предоставлению (передаче) и возвращение по договору займа природного газа, используемого для обеспечения деятельности по транспортировке природного газа магистральными газопроводами, если эти операции проводятся с целью отделения оператора ГТС.

Напомним, ранее сообщалось, что в бюджете-2020 предусмотрели средства на анбандлинг "Нафтогаза".

Отметим, 31 октября парламент одобрил закон об анбандлинге. Закон определяет, что оператором ГТС может быть исключительно субъект, владельцем 100% корпоративных прав которого является государство.