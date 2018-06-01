Рада ухвалить закони про антикорупційний суд та нацбезпеку до кінця сесії

Ключовим завданням цієї сесії ВР є прийняття законів про нацбезпеку та антикорупційний суд

Верховна рада прийме закони про національну безпеку та антикорупційний суд до кінця цієї сесії парламенту. Про це заявила перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко, передає прес-служба ВР.

За її словами, ключовими завданнями нинішньої сесії парламенту є ухвалення законів "Про Вищий антикорупційний суд" та "Про національну безпеку України", які є важливою складовою для подальшої євроінтеграції України.

"Перший віце-спікер висловила впевненість, що до кінця сесії парламент ухвалить ці закони, а також закон "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти" та інші важливі ініціативи", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що відповідно до розкладу парламенту, останній пленарний тиждень цієї сесії триватиме з 10 до 13 липня.

Нагадаємо, Геращенко заявила, що ухвалення закону про національну безпеку стане важливим кроком до членства України в НАТО.