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Интервью

Принятие закона о нацбезопасности станет важным шагом к членству в НАТО, - Геращенко

НовостиПолитика    01.06.2018 - 11:36
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Вице-спикер надеется, что его принятие будет способствовать дальнейшей модернизации украинской армии

Принятие закона о национальной безопасности станет важным шагом к членству Украины в НАТО. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, передает пресс-служба ВР.

"Ирина Геращенко убеждена, что принятие законопроекта о национальной безопасности Украины будет способствовать дальнейшей модернизации украинской армии и станет важным шагом на пути к членству в Североатлантическом Альянсе", - говорится в сообщении.

Политик отметила, что ключевой задачей нынешней сессии парламента является принятие законов "О Высшем антикоррупционном суде" и "О национальной безопасности Украины", которые являются важной составляющей для дальнейшей евроинтеграции Украины.

Напомним, доработанный текст законопроекта "О национальной безопасности" ко второму чтению был дополнен новым разделом "Информационная безопасность". Так, новый раздел закона "О национальной безопасности" будет содержать четкие определения важных понятий, которые на сегодняшний день не регулируются на законодательном уровне. В частности, даются определения понятий "свобода слова" и "пропаганда".

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Теги публикации: Ирина Геращенко, НАТО, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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