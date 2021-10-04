Рада примет госбюджет-2022 в первом чтении до 20 октября

Верховная рада примет закон о государственном бюджете на 2022 год в первом чтении до 20 октября 2022 года. До этого времени бюджетный комитет проработает предложения к документу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал спикер парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета, который транслировалася в Youtube.

"Бюджетный комитет работает. До 15 октября они должны рассмотреть предложения для того, чтобы до 20 октября необходимо будет принять в первом чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год", - сказал он.

Как напомнил Разумков, госбюджет - это "основной финансовый документ, по которому страна будет жить в следующем году".