Рада ухвалить держбюджет-2022 в першому читанні до 20 жовтня

Верховна рада ухвалить закон про державний бюджет на 2022 рік в першому читанні до 20 жовтня 2022 року. До цього часу Бюджетний комітет опрацює пропозиції до документу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву, яку зробив спікер парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради, яка транслювалася в Youtube.

"Бюджетний комітет працює. До 15 жовтня вони повинні розглянути пропозиції для того, щоб до 20 жовтня необхідно буде прийняти в першому читанні проект закону про державний бюджет України на 2022 рік", - сказав він.

Як нагадав Разумков, держбюджет - це "основний фінансовий документ, за яким країна житиме наступного року".