ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Рада ухвалить держбюджет-2022 в першому читанні до 20 жовтня

Новость на русском →
Україна, Понеділок 04 жовтня 2021 11:19
Рада ухвалить держбюджет-2022 в першому читанні до 20 жовтня Фото: зробив спікер парламенту Дмитро Разумков
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалить закон про державний бюджет на 2022 рік в першому читанні до 20 жовтня 2022 року. До цього часу Бюджетний комітет опрацює пропозиції до документу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву, яку зробив спікер парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради, яка транслювалася в Youtube.

"Бюджетний комітет працює. До 15 жовтня вони повинні розглянути пропозиції для того, щоб до 20 жовтня необхідно буде прийняти в першому читанні проект закону про державний бюджет України на 2022 рік", - сказав він.

Як нагадав Разумков, держбюджет - це "основний фінансовий документ, за яким країна житиме наступного року".

Нагадаємо, 21 вересня Верховна рада прийняла до розгляду законопроект "Про державний бюджет на 2022 рік".

Згідно з регламентом, проект закону про державний бюджет України на наступний рік розглядається за процедурою трьох читань. Після подання народні депутати, комітети формують свої пропозиції до проекту не пізніше 1 жовтня. Верховна рада розглядає проект закону про держбюджет у першому читанні не пізніше 20 жовтня. Розгляд у другому читанні завершується не пізніше 20 листопада. Остаточно закон про державний бюджет України приймається Верховною радою до 1 грудня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Держбюджет Верховна рада
NEWS
Китай заявив про можливе виникнення нового "вірусу Х": що це означає
Китай заявив про можливе виникнення нового "вірусу Х": що це означає
DAILY
Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів