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Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета-2022

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Украина, Вторник 21 сентября 2021 13:20
Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета-2022 Фото: Рада приняла к рассмотрению законопроект о государственном бюджете на 2022 год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла к рассмотрению законопроект "О государственном бюджете на 2022 год". Депутаты будут подавать предложения к правительственному проекту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента в Youtube.

"Представление законопроекта "О государственном бюджете на 2022 год", регистрационный номер 6000, закончено. В соответствии со статьей 154 Регламента Верховной рады проект закона считается принятым Верховной радой к рассмотрению для дальнейшей работы", - сказал первый заместитель главы я парламента Руслан Стефанчук, который вел заседание.

Стефанчук предложил всем депутатам подавать поправки к проекту. "Единственное, что в соответствии с законодательством, подавая поправки, вы должны указать, за счет каких ресурсов вы предлагаете сделать это".

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров на заседании 21 сентября представил в Верховной раде проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Документ презентовал министр финансов Сергей Марченко.

Согласно Регламенту, проект закона о государственном бюджете Украины на следующий год рассматривается по процедуре трех чтений. После представления народные депутаты, комитеты формируют свои предложения к проекту не позднее 1 октября. Верховная рада рассматривает проект закона о госбюджете в первом чтении не позднее 20 октября. Рассмотрение во втором чтении завершается не позднее 20 ноября. Окончательно закон о государственном бюджете Украины принимается Верховной радой до 1 декабря.

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