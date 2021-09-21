Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета-2022

Верховная рада приняла к рассмотрению законопроект "О государственном бюджете на 2022 год". Депутаты будут подавать предложения к правительственному проекту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента в Youtube .

"Представление законопроекта "О государственном бюджете на 2022 год", регистрационный номер 6000, закончено. В соответствии со статьей 154 Регламента Верховной рады проект закона считается принятым Верховной радой к рассмотрению для дальнейшей работы", - сказал первый заместитель главы я парламента Руслан Стефанчук, который вел заседание.

Стефанчук предложил всем депутатам подавать поправки к проекту. "Единственное, что в соответствии с законодательством, подавая поправки, вы должны указать, за счет каких ресурсов вы предлагаете сделать это".

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров на заседании 21 сентября представил в Верховной раде проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Документ презентовал министр финансов Сергей Марченко.