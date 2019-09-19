Рада примет бюджет-2020 до декабря

Государственный бюджет на 2020 год Верховная рада Украины примет не позднее 1 декабря 2019 года. Об этом свидетельствует ориентировочный график рассмотрения проекта закона о госбюджете, сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, ориентировочный график рассмотрения проекта закона о бюджете на 2020 год одобрен на заседании комитета по вопросам бюджета 6 сентября 2019 года.

Госбюджет был подан Кабинетом министров в ВР 15 сентября, а 16 сентября проект предоставлен народным депутатам Украины и Счетной палате для ознакомления.

Представление проекта на пленарном заседании Рады планируется 20 сентября.

"Не позднее 1 октября будет рассмотрение проекта закона о государственном бюджете Украины на 2020 год народными депутатами и комитетами, формирование предложений к законопроекту и направление их в комитет по вопросам бюджета. Предложения к законопроекту, направленные в комитет по вопросам бюджета после 1 октября и/или с нарушением установленных требований не рассматриваются", - указано в сообщении.

Не позднее 15 октября комитет по вопросам бюджета должен рассмотреть предложения депутатов и комитетов к проекту закона, выводы Счетной палаты, подготовить выводы и предложения к законопроекту, а также таблицы предложений субъектов права законодательной инициативы.

Указано, что 16 (17) октября ожидается предоставление нардепам выводов и предложений бюджетного комитета к проекту госбюджета, а также таблицы предложений субъектов права законодательной инициативы.

Подчеркнем, рассмотрение и принятие проекта закона о бюджете-2020 в первом чтении состоится 18 октября.

"21 октября - 3 ноября пройдет подготовка Кабинетом министров с участием уполномоченных представителей комитета по вопросам бюджета проекта закона о государственном бюджете Украины на 2020 год ко второму чтению в соответствии с бюджетными выводами Верховной рады. Не позднее 3 ноября состоится представление Кабинетом министров Украины проекта, подготовленного к второму чтению (вместе с соответствующими сопроводительными документами к нему)", - информируют в ВР.

При этом подготовленный правительством ко второму чтению бюджет должны предоставить парламентариям 4 (5) ноября. Указано, что 4 - 14 ноября продлится рассмотрение комитетом по вопросам бюджета и подготовка заключения по учету в этом законопроекте бюджетных выводов ВР. При этом предложения народных депутатов, комитетов к законопроекту, подготовленному ко второму чтению, не рассматриваются.

Ожидается, что 15 ноября состоится рассмотрение и принятие бюджета-2020 во втором чтении на пленарном заседании ВР.

Так, не позднее 25 ноября (в случае принятия Радой соответствующего решения) будет происходить подготовка бюджетным комитетом бюджета-2020 к третьему чтению. После принятия законопроекта во втором чтении предложения нардепов и комитетов к нему не рассматриваются.

"В случае принятия Верховной радой соответствующего решения, не позднее 1 декабря состоится рассмотрение и принятие проекта закона о государственном бюджете Украины на 2020 год в третьем чтении и в целом как закона на пленарном заседании Верховной рады", - сказано в сообщении.

Следует подчеркнуть, что в последние годы Рада рассматривает проект бюджета только в двух чтениях.

Напомним, представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук заявила, что отдельные парламентские фракции уже передали свои предложения к проекту закона "О государственном бюджете на 2020 год".

Как писало РБК-Украина ранее, спикер ВР Разумков анонсировал, что презентация бюджета-2020 состоится в Раде уже в эту пятницу.

При этом текст закона появился на сайте Рады в понедельник, 16 сентября.