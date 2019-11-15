Рада предварительно одобрила увольнение директора ГБР

Верховная рада Украины поддержала правку в законопроект о перезапуске Госбюро расследований (№ 2116), которая предполагает увольнение руководства. Соответствующую правку поддержали 259 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно этой правке, полномочия директора, первого заместителя и заместителя директора ГБР прекращаются досрочно в случае принятия закона и вступления его в силу.

При этом президент Украины в течение пяти рабочих дней со дня вступления закона в силу настоящего должен назначить временно исполняющего обязанности директора ГБР с полномочиями, предусмотренными законом о Государственном бюро расследований.

Временно исполняющему обязанности директора ГБР запрещается разглашать информацию с ограниченным доступом, полученную в связи с выполнением его обязанностей, кроме случаев, установленных законом.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский предлагает существенно расширить полномочия директора Государственного бюро расследований. Главная новация законопроекта- убирается принцип коллегиальности в управлении ГБР, так как нынешний директор ГБР обязан принимать решения совместно со своими заместителями.