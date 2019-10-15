Точка входа: зачем Зеленский хочет перезагрузить Госбюро расследований

Директор ГБР Роман Труба (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский предлагает существенно расширить полномочия директора Государственного бюро расследований (ГБР). Соответствующий законопроект вскоре рассмотрит Верховная рада.

Воспользуется этим нынешний глава ГБР Роман Труба или на его место власть поставит нового человека – вопрос открытый. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Государственное бюро расследований во главе с Романом Трубой в последние недели активно генерирует информационные поводы. Чаще всего о ГБР вспоминают в контексте уголовных дел против представителей прошлой власти.

На данный момент экс-президент Петр Порошенко фигурирует уже в 13 уголовных производствах ГБР (но во всех – в качестве свидетеля). По двум делам проходит и бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий. Одно из них касается событий в Одессе 2 мая 2014 года.

А 7 октября под двухмесячный арест отправился влиятельный нардеп прошлого созыва Сергей Пашинский. Это дело касается бытового конфликта, который случился еще 31 декабря 2016 года, тогда депутат стрелял в Вячеслава Химикуса. Закрытое Генпрокуратурой дело в начале октября было реанимировано как раз следователями ГБР.

Пашинский и его соратники трактуют активность Госбюро расследований однозначно – как желание Трубы угодить новой власти и доказательство "антимайдановского реванша". Чаще всего при этом упоминается имя Андрея Портнова – бывшего первого заместителя главы Администрации президента Януковича.

Именно по его заявлениям ГБР регулярно возбуждает дела против видных представителей прошлой власти. Сам Портнов всегда отлично проинформирован о происходящих в Госбюро процессах и нередко первым сообщает о них в своем Telegram-канале.

Роман Труба вынужден регулярно отбиваться от обвинений в "сливе" информации. На брифинге 9 октября он рассказал, что из-за утечек информации в его ведомстве было проведено внутреннее расследование с применением полиграфа.

"Я убежден: ни один следователь, в том числе директор ГБР, не причастен к распространению какой-либо информации", – заверил Труба.

Информированный в делах ГБР источник РБК-Украина утверждает, что ведомство взялось за дело Пашинского во многом из-за того, что его обстоятельства были установлены давно, еще Генеральной прокуратурой.

"Там уже вообще ничего не надо изучать, да и само дело очень простое и понятное обывателю: пистолет, выстрел, раненная нога. Это не какая-то коррупционная афера с кучей подписей, схем, оффшорных компаний и т.д., тут все можно доступно объяснить", – уточнил собеседник.

Сергей Пашинский (Фото: УНИАН)

По информации издания, ГБР также намерено довести до суда еще одно громкое дело, относительно экс-нардепа и мультимиллиардера Константина Жеваго, которого недавно объявили в розыск. Его подозревают в растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит".

На этом фоне с подачи президента Владимира Зеленского полномочия директора Госбюро расследований могут быть существенно расширены. Это предполагает президентский законопроект №2116, который уже получил позитивный вывод комитета ВР по правоохранительной деятельности. Вскоре Верховная рада рассмотрит документ в первом чтении.

Его главная практическая новация – убирается принцип коллегиальности в управлении ГБР. Сейчас Роман Труба обязан принимать решения совместно со своими заместителями, Ольгой Варченко и Александром Буряком.

Всех троих в свое время отобрала на эти должности внешняя конкурсная комиссия. Теперь же предлагается ввести принцип единоначалия, предоставив Трубе право увольнять и назначать своих заместителей без всяких конкурсов.

"Конкурс проводился под конкретные полномочия, и нынешних руководителей ГБР выбирали именно под эти полномочия. Сейчас же их сконцентрирует один человек. А у президента будет больше возможностей влиять на решения ГБР, ведь именно президент дает расширенные полномочия главе Госбюро, и политически он будет вынужден ориентироваться на президента", – рассказал основатель организации StateWatch Александр Леменов.

Директор ГБР также сможет самолично определять организационную и территориальную структуру этого ведомства, убирается норма о предельной численности сотрудников в 1500 человек. Решение о привлечении к дисциплинарной ответственности будет в руках руководителя Госбюро, ему же должна приходить информация о коррупции в структуре, выявленная подразделениями внутреннего контроля.

Наконец, законопроект №2116 предусматривает, что ГБР из центрального органа исполнительной власти станет правоохранительным органом. Переводить в него сотрудников других государственных органов можно будет без конкурса.

Сам Роман Труба отрицает, что в случае принятия законопроекта получит слишком обширные полномочия. "Вы не назовете ни одного факта, где усиливается роль директора ГБР, в сравнении с руководителями других правоохранительных органов. Наоборот, она приводится в соответствие с полномочиями, которые должен иметь руководитель, чтобы отвечать полностью за свои задания и за деятельность правоохранительного органа", – заявил Труба журналистам.

Позже на заседании комитета по правоохранительной деятельности он убеждал и депутатов, что без расширения полномочий директора Госбюро не обойтись. В итоге президентский законопроект получил предварительное одобрение комитета.

"Когда принимался закон про ГБР, в него было заложено много экспериментальных новаций, которые не сработали на практике. В частности, это принцип коллегиальности управления, который не оправдал себя ни в случае с Нацагентством предотвращения коррупции, ни в случае с ГБР. Накопилась и масса других вопросов, которые надо снять через внесение изменений в профильный закон", – отметил глава комитета Денис Монастырский в комментарии РБК-Украина.

В парламенте зарегистрирован и альтернативный законопроект №2116-1, написанный группой депутатов от фракции "Голос". В отличие от президентской инициативы, он предполагает полную кадровую перезагрузку ГБР, включительно со сменой директора.

"Труба меняет свои решения в зависимости от политической конъюнктуры, вполне очевидно, что руководитель правоохранительного органа не может так себя вести", – рассказала изданию одна из соавторов документа, депутат Александра Устинова.

При этом, по ее словам, необходимо поменять принцип формирования внешней конкурсной комиссии, которая как раз и должна заниматься отбором кандидатов в руководство Госбюро.

"Президентский законопроект предлагает оставить такой же состав внешней комиссии: по три человека от президента, Кабмина и Рады. В нынешних политических реалиях это означает, что назначать всех членов комиссии будет одна политсила, а это, конечно, неправильно", – добавила Устинова. Она предлагает, чтобы комиссия состояла из шести человек, трое из которых были бы предложены международными организациями.

Глава СБУ Иван Баканов, руководитель САП Назар Холодницкий и глава ГБР Роман Труба (Фото: Виталий Носач)

В любом случае, состав внешней конкурсной комиссии явно стоит изменить с учетом новых политических реалий. Если президент Зеленский поменял людей в своей квоте из трех человек, то остальные шесть членов комиссии назначены еще прошлыми составами парламента и правительства. Так, тот же Монастырский до сих пор формально числится членом комиссии по квоте Кабмина, хотя уже полтора месяца является народным депутатом.

Среди других озвученных Устиновой замечаний: необходимость назначать людей на должности в ГБР исключительно на основе открытых конкурсов, обеспечить влияние общественности на работу дисциплинарной комиссии, оставить в силе норму, по которой отдел внутренней безопасности мог сообщать о нарушениях в ГБР напрямую в Генпрокуратуру, минуя руководство и т.д.

Денис Монастырский признает, что перед окончательным принятием законопроекта над его текстом нужно будет много поработать. "Мы не будем сокращать срок на подачу поправок до одной недели. Вопросов накопилось достаточно, надо все серьезно проработать ко второму чтению. Самих поправок, думаю, подадут сотни", – уточнил он.

Глава комитета, среди прочего, предлагает, чтобы перевод людей на работу в ГБР без конкурса проводился лишь в исключительных случаях, и таких сотрудников было не более, к примеру, 10% от общего штата. А вот о персоне главы Госбюро и полной кадровой перезагрузке руководства структуры Монастырский говорит очень аккуратно.

"Я считаю, что на данном этапе стоит говорить об укреплении именно институции, а не о персоналиях. Еще не исполнилось года с момента начала работы ГБР, вот тогда было бы корректно оценивать работу", – сказал он изданию.

Нет сомнений, что решение оставлять Романа Трубу на должности или проводить новый конкурс будет политическим. Технически для этого потребуется лишь внесение одной правки в переходные нормы законопроекта при его подготовке ко второму чтению. Но возможен и другой вариант.

По словам Александра Леменова, сейчас разрабатывается еще один законопроект, касающийся процедуры увольнения главы ГБР. Он предусматривает, что 150 народных депутатов смогут инициировать отчет директора Бюро и простым большинством голосов снять его с должности, если отчет их не устроит.

"Есть два варианта персональных перспектив Трубы, первый – он останется до конца своей каденции (до ноября 2022 года, – ред.), ориентируясь на Банковую. Второй – фракция власти найдет на его место какого-то своего, надежного человека. Второй вариант мне импонирует больше", – резюмировал Леменов.

В любом случае, именно полная кадровая перезагрузка ГБР вполне укладывается в политическую логику, которой пользуется нынешняя команда власти.