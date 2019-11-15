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Рада сегодня рассмотрит перезапуск ГБР

Новости » Политика     15.11.2019 - 09:29
Рада сегодня рассмотрит перезапуск ГБР
Фото: Совет (РБК-Украина)

Также депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о Бюро финансовых расследований

Верховная рада сегодня рассмотрит законопроекты по Государственному бюро расследований (ГБР), Налоговому кодексу, неприкосновенности депутатов. Об этом говорится в повестке дня Рады.

Также депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о Бюро финансовых расследований.

В частности, в повестке дня парламента есть проект постановления о внесении изменений в постановление "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва".

Напомним, Комитет рекомендовал Верховной Раде принять закон президента Украины Владимира Зеленского о перезапуске Государственного бюро расследований во втором чтении и в целом.

Ранее Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2116 президента Владимира Зеленского об изменениях в законе "О Государственном бюро расследований".

Законопроект предлагает определить правовой статус Государственного бюро расследований - ГБР становится государственным правоохранительным органом, на который возлагаются задачи предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции.

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