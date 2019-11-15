Рада попередньо схвалила звільнення директора ДБР

Верховна рада України підтримала поправку до законопроекту про перезапуск Держбюро розслідувань (№ 2116), яка передбачає звільнення керівництва. Відповідну правку підтримали 259 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно цієї правки, повноваження директора, першого заступника і заступника директора ДБР припиняються достроково у разі прийняття закону і набрання ним чинності.

При цьому президент України протягом п'яти робочих днів з дня вступу закону в силу цього повинен призначити тимчасово виконуючого обов'язки директора ДБР з повноваженнями, передбаченими законом про Державне бюро розслідувань.

Тимчасово виконуючому обов'язки директора ДБР забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв'язку з виконанням його обов'язків, крім випадків, встановлених законом.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський пропонує істотно розширити повноваження директора Державного бюро розслідувань. Головна новація законопроекту - прибирається принцип колегіальності в управлінні ДБР, так як нинішній директор ДБР зобов'язаний приймати рішення спільно зі своїми заступниками.