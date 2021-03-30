Рада предусмотрела выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен: кто их получит и когда

Верховная рада возобновила компенсации физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам, пострадавшим от карантина. Нардепы одобрили соответствующий законопроект №5300.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовали 312 нардепов.
Из госбюджета выделят по 8 тысяч гривен, а дополнительные деньги могут быть выплачены по решению местных властей.
Компенсация положена ФОПам и наемным работникам, чей вид основной деятельности определен Кабинетом министров. После вступления в силу закона Кабмин отдельным постановлением установит перечень видов деятельности для выплат. В прошлом году в этот список попали общепит, торговля непродовольственными товарами, сфера развлечений с определенными кодами ВЭД.
Выплаты стартуют через 10 дней после подписания президентом и вступления закона в силу. Таким образом, ФОПы и наемные работники смогут получить деньги с середины апреля.
Для подачи заявления установлен срок в 30 дней после начала усиленного карантина (попадания региона в "красную" зону). Стоит отметить, что программа рассчитана на весь 2021 год, и если область попадет в "красную" зону позже, то выплаты начнутся с этого момента.
Заявки нужно будет подавать через "Дію". Система автоматически будет отсеивать тех, кто не проходит по основному критерию для получения денег - коду деятельности ФОПа или предприятия наемного работника. После прохождения процедуры средства поступят на счет ФОПа или на банковский счет наемного работника.
Перечисление средств осуществляет Пенсионный фонд по спискам, предоставленными Министерством цифровой трансформации в пределах сумм, поступивших от главного распорядителя соответствующей бюджетной программы. Выплата должна быть не позднее следующего операционного дня после их поступления.
Могут отказать наемным работникам, которые на дату обращения работают у субъекта хозяйствования, не насчитавшего ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала, а именно:
Также могут отказать наемным работникам:
Не могут претендовать на выплаты ФОПы, которые являются застрахованными лицами:
Законопроектом установлено, что компенсации выплачиваются за счет средств государственного бюджета Украины - в размере 8 тысяч гривен; за счет средств местного бюджета - в размере, определенном решением органа местного самоуправления.
В Главном научно-экспертном управлении Верховной рады обратили внимание, что если порядок выплаты пособия за счет госбюджета определен в проекте подробно, то вопрос выплаты за счет местных бюджетов - недостаточно четко. В проекте не установлены условия и критерии, при которых орган местного самоуправления принимает решение о выплатах.
В законе прописано предоставление компенсаций ФОПам и наемным работникам, зарегистрированных в регионах, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности. ГНЭУ парламента подчеркивает, что вне поля зрения автора закона осталась возможность ужесточения карантина на территории всей Украины в целом.
Напомним, законопроект появился на сайте ВР 24 марта.
Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что местные власти должны помочь бизнесу "красной зоны".
Также сообщалось, что Кабмин планирует возобновить компенсации предпринимателям, которые пострадали из-за карантина.