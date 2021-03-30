Рада передбачила виплати ФОПам по 8 тисяч гривень: хто їх отримає і коли

Верховна рада відновила компенсації фізичним особам-підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам, які постраждали від карантину. Нардепи схвалили відповідний законопроект №5300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 312 нардепів.

З держбюджету виділять по 8 тисяч гривень, а додаткові гроші можуть бути виплачені за рішенням місцевої влади.

Хто може розраховувати на допомогу

Компенсація передбачена для ФОПів і найманих працівників, чий вид основної діяльності визначений Кабінетом міністрів. Після вступу в силу закону Кабмін окремою постановою встановить перелік видів діяльності для виплат. Торік в цей список потрапили громадське харчування, торгівля непродовольчими товарами, сфера розваг з певними кодами ЗЕД.

Виплати стартують через 10 днів після підписання президентом і набранням чинності. Таким чином, ФОПи і наймані працівники зможуть отримати гроші з середини квітня.

Для подачі заяви встановлений термін у 30 днів після початку посиленого карантину (попадання регіону в "червону" зону). Варто зазначити, що програма розрахована на весь 2021 рік, і якщо область потрапить у "червону" зону пізніше, то виплати почнуться з цього моменту.

Як отримати виплати

Заявки потрібно буде подавати через "Дію". Система автоматично буде відсівати тих, хто не проходить по основному критерію для отримання грошей - коду діяльності ФОПа або підприємства найманого працівника. Після проходження процедури кошти надійдуть на рахунок ФОПа або на банківський рахунок найманого працівника.

Перерахування коштів здійснює Пенсійний фонд за списками, наданими Міністерством цифрової трансформації у межах сум, що надійшли від головного розпорядника відповідної бюджетної програми. Виплата повинна бути не пізніше наступного операційного дня після їх надходження.

Кому не виплатять по 8 тисяч гривень

Можуть відмовити найманим працівникам, які на дату звернення працюють у суб'єкта господарювання, який не нарахував ЄСВ за всі місяці відповідного кварталу, а саме:

четвертого кварталу 2020 року, якщо карантин посилили в лютому - квітні 2021;

першого кварталу 2021, якщо карантин посилили в травні - липні 2021;

другого кварталу 2021, якщо карантин посилили в серпні - жовтні 2021;

третього кварталу 2021, якщо карантин посилили в листопаді - грудні 2021 року.

Також можуть відмовити найманим працівникам:

працюючим у підприємця, вид діяльності якого не входить до переліку;

працюючим у підприємця за сумісництвом;

середня зарплата яких перевищує тридцять тисяч гривень на місяць. Для її обчислення враховуються всі три місяці останнього звітного кварталу, що передує зверненню за допомогою.

Не можуть претендувати на виплати ФОПи, які є застрахованими особами:

держреєстрація яких на останній день місяця, що передує місяцю, в якому подається звернення, не перевищує трьох місяців;

які за останній звітний рік сплатили ЄСВ за себе менш ніж за шість місяців;

основний вид економічної діяльності яких не входить до переліку;

які є найманими працівниками і ФОП одночасно;

підприємницька діяльність яких на останній день місяця, що передує місяцю, в якому в регіоні посилюють карантин, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП і громадських формувань, припинено.

Джерела коштів

Законопроектом встановлено, що компенсації виплачуються за рахунок коштів державного бюджету України - у розмірі 8 тисяч гривень; за рахунок коштів місцевого бюджету - у розмірі, визначеному рішенням органу місцевого самоврядування.

У Головному науково-експертному управлінні Верховної ради звернули увагу, що якщо порядок виплати допомоги за рахунок держбюджету визначено в проекті детально, то питання виплати за рахунок місцевих бюджетів - недостатньо чітко. У проекті не встановлені умови і критерії, при яких орган місцевого самоврядування приймає рішення про виплати.

У законі прописане надання компенсацій ФОПам і найманим працівникам, зареєстрованих у регіонах, у яких встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки. ГНЕУ парламенту підкреслює, що поза увагою автора закону залишилася можливість посилення карантину на території всієї України в цілому.