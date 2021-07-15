Рада предусмотрела льготы по уплате консульского сбора: кого они касаются

В Украине расширили перечень лиц, имеющих право на льготы при уплате консульского сбора за совершение отдельных консульских действий. Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №4539.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Документ поддержали 347 депутатов ВР.
Согласно закону, консульский сбор не взимается за совершение нотариальных действий за границей по обращениям лиц:
Закон в случае подписания вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Однако в силу его введут с 1 января 2022 года.
"В случае введения указанных льгот потери государственного бюджета составят ориентировочно 7 000 долларов США ежегодно (170 тысяч 585 гривен по курсу Национального банка Украины по состоянию на 24.11.2020)", - информировал Кабинет министров в пояснительной записке.
Напомним, в середине апреля Рада приняла этот документ за основу.
Как писало РБК-Украина, Кабмин внес данный законопроект в ВР в конце декабря 2020 года.