UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Рада предусмотрела льготы по уплате консульского сбора: кого они касаются

Автор: Юлия Струк

В Украине расширили перечень лиц, имеющих право на льготы при уплате консульского сбора за совершение отдельных консульских действий. Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №4539.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Документ поддержали 347 депутатов ВР.

Согласно закону, консульский сбор не взимается за совершение нотариальных действий за границей по обращениям лиц:

  • пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенных к категориям 1 и 2;
  • лиц с инвалидностью I и II групп, детей с инвалидностью или их законных представителей, действующих от их имени;
  • детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа или законных представителей, действующих от имени таких детей.

Закон в случае подписания вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Однако в силу его введут с 1 января 2022 года.

"В случае введения указанных льгот потери государственного бюджета составят ориентировочно 7 000 долларов США ежегодно (170 тысяч 585 гривен по курсу Национального банка Украины по состоянию на 24.11.2020)", - информировал Кабинет министров в пояснительной записке.

Напомним, в середине апреля Рада приняла этот документ за основу.

Как писало РБК-Украина, Кабмин внес данный законопроект в ВР в конце декабря 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
консульствоВерховная рада