Рада передбачила пільги зі сплати консульського збору: кого вони стосуються

Документ підтримали 347 депутатів ВР.

Згідно з законом, консульський збір не справляється за вчинення нотаріальних дій за кордоном за зверненнями осіб:

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій 1 і 2;

осіб з інвалідністю І та ІІ груп, дітей з інвалідністю або законних представників, які діють від імені таких осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю;

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа або законних представників, які діють від імені дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Закон у випадку підписання набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Однак у дію його введуть з 1 січня 2022 року.

"У разі запровадження вказаних пільг втрати державного бюджету складатимуть орієнтовно 7 000 доларів США щороку (170 тисяч 585 гривень за курсом Національного банку України станом на 24.11.2020)", - інформував Кабінет міністрів у пояснювальній записці.