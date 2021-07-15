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Рада передбачила пільги зі сплати консульського збору: кого вони стосуються

Автор: Юлія Струк

В Україні розширили перелік осіб, які матимуть право на пільги при сплаті консульського збору за вчинення окремих консульських дій. Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроект №4539.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Документ підтримали 347 депутатів ВР.

Згідно з законом, консульський збір не справляється за вчинення нотаріальних дій за кордоном за зверненнями осіб:

  • постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій 1 і 2;
  • осіб з інвалідністю І та ІІ груп, дітей з інвалідністю або законних представників, які діють від імені таких осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю;
  • дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа або законних представників, які діють від імені дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Закон у випадку підписання набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Однак у дію його введуть з 1 січня 2022 року.

"У разі запровадження вказаних пільг втрати державного бюджету складатимуть орієнтовно 7 000 доларів США щороку (170 тисяч 585 гривень за курсом Національного банку України станом на 24.11.2020)", - інформував Кабінет міністрів у пояснювальній записці.

Нагадаємо, у середині квітня Рада ухвалила цей документ за основу.

Як писало РБК-Україна, Кабмін вніс даний законопроект до ВР наприкінці грудня 2020 року.

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