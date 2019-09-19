Рада передбачила єдиний рахунок для сплати податків

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

При цьому єдиний рахунок не можна буде використовувати для сплати ПДВ і акцизного податку з пального і спирту

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №1057 про внесення змін до закону "Про збір та облік єдиного внеску на обов'язкове державне соціальне страхування" щодо подання єдиної звітності по єдиному внеску (ЄСВ) і податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). За прийняття документа в першому читанні проголосували 335 парламентаріїв, передає кореспондент РБК-Україна.

Закон розроблений для подальшої реалізації податкової реформи, одним із завдань якої є спрощення та уніфікація процедур заповнення та подання платниками податків до контролюючих органів звітності.

Так, у більшості випадків база нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування збігається із базою нарахування податку на доходи фізичних осіб у вигляді заробітної плати та винагороди за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

"Об'єднання звітності з єдиного внеску зі звітністю з податку на доходи фізичних осіб дозволить скоротити кількість звітів для платників податків - страхувальників (підприємств і самозайнятих осіб)", - підкреслювали автори законопроекту.

Крім того, нардепи прийняли в другому читанні і пов'язаний з цим документом законопроект №1072, яким вносяться відповідні зміни до Податкового кодексу України для врегулювання питань щодо об'єднання звітностей. За його прийняття проголосували 335 нардепів.

Нагадаємо, Рада прийняла даний законопроект про об'єднання звітності з ПДФО та ЄСВ у першому читанні 11 вересня.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві фінансів підкреслювали, що через єдиний рахунок можна буде оплатити податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний соціальний внесок (ЄСВ), єдиний податок (ЄП), рентну плату. Але його не можна буде використовувати для сплати податку на додану вартість (ПДВ) і акцизного податку з пального і спирту, оскільки для їх сплати є дві інші, спеціальні системи електронного адміністрування.

Додамо також, у липні 2019 року Кабінет міністрів України змінив пропорції розподілу єдиного соціального внеску.