Кабмин изменил пропорции распределения ЕСВ

Фото: заседание Кабмина (Виталий Носач/РБК-Украина)

Изменение пропорций распределения ЕСВ позволит увеличить поступления в Фонд соцстрахования

Кабинет министров Украины изменил пропорции распределения единого социального взноса, приняв проект постановления "О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета министров Украины от 26 ноября 2014 г. №675". Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания 24 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, предусматривается временно в августе 2019 года уменьшить долю единого взноса, направляемую на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы с 5,0026 до 0,1321 процента, и увеличить ее на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, с 9,3759 до 14,2464 процента.

Кроме того, предусматривается установить с 1 января 2020 года долю единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование на случай безработицы в размере 4,8048 процента, а на общеобязательное государственное соцстрахование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, - 9,5727 процента.

Указано, что реализация акта не потребует дополнительных финансовых или иных расходов из госбюджета.

Так, по расчетам Фонда социального страхования по состоянию на 01.07.2019 года задолженность по выплате материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности составила 1 452, 8 млн гривен, в том числе просроченная задолженность - 898,6 млн гривен, текущая - 554,2 млн гривен.

В записке указано, что временное перераспределение пропорций с 9,3759 до 14,2464 процента в пользу общеобязательного государственного соцстрахования в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве позволит дополнительно направить в бюджет Фонда соцстрахования 1 млрд гривен.

А установление с 1 января 2020 года доли единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, в размере 9,5727 процента позволит дополнительно получить поступления в бюджета фонда в 2020 году в сумме около 600 млн гривен.

Напомним, в декабре 2018 года Кабмин утвердил новые пропорции единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Тогда правительство повысило долю единого взноса, которая идет на страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве, с 9,1472% до 9,3759%. Соответственно, долю взноса, которая направляется на страхование на случай безработицы, снизили с 5,2313% до 5,0026%.

Как писало РБК-Украина, в начале 2019 года министр социальной политики Андрей Рева заявил, что законопроект о реформе единого социального взноса (ЕСВ), которая предусматривает регрессивную шкалу ставок, еще согласовывают с бизнесом.