Рада з прав людини ООН обговорить розслідування злочинів РФ в Україні

У рамках щорічної сесії Ради з прав людини ООН дипломати обговорюватимуть розслідування військових злочинів, скоєних на території України з початку вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Тема війни в Україні, як очікується, стане домінуючою на зустрічі, яка відкривається за кілька днів після того, як Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів ухвалила резолюцію з вимогою до Росії негайно вивести війська з сусідньої країни.

Повідомляється, що сесія триватиме рекордні шість тижнів, на її відкритті виступить генсек ООН Антоніу Гутерріш, а загалом у перший тиждень очікуються виступи близько 150 глав держав та урядів, зокрема представників США, Китаю, України та Ірану.