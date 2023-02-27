UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рада з прав людини ООН обговорить розслідування злочинів РФ в Україні

Фото: Рада з прав людини ООН обговорить злочини РФ проти України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У рамках щорічної сесії Ради з прав людини ООН дипломати обговорюватимуть розслідування військових злочинів, скоєних на території України з початку вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Тема війни в Україні, як очікується, стане домінуючою на зустрічі, яка відкривається за кілька днів після того, як Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів ухвалила резолюцію з вимогою до Росії негайно вивести війська з сусідньої країни.

Повідомляється, що сесія триватиме рекордні шість тижнів, на її відкритті виступить генсек ООН Антоніу Гутерріш, а загалом у перший тиждень очікуються виступи близько 150 глав держав та урядів, зокрема представників США, Китаю, України та Ірану.

Раніше повідомлялося, що європейський судовий орган Євроюст оголосив про створення в Гаазі центру розслідування злочинів Росії проти України. Новий центр буде готовий до запуску цього літа.

Нагадаємо, генпрокурор Андрій Костін розповів, як змінювалася дискусія щодо трибуналу над РФ.

Окрім того, голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначав, що зараз обговорюється не ідея, а конкретні механізми спецтрибуналу для Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНВторгнення Росії до України