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Совет по правам человека ООН обсудит расследование преступлений РФ в Украине

Фото: Совет по правам человека ООН обсудит преступления РФ против Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В рамках ежегодной сессии Совета по правам человека ООН дипломаты обсудят расследование военных преступлений, совершенных на территории Украины с начала вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Тема войны в Украине, как ожидается, станет доминирующей на встрече, которая открывается спустя несколько дней после того, как Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию с требованием к России немедленно вывести войска из соседней страны.

Сообщается, что сессия продлится рекордные шесть недель, на ее открытии выступит генсек ООН Антониу Гутерриш, а в общей сложности в первую неделю ожидаются выступления около 150 глав государств и правительств, в том числе представителей США, Китая, Украины и Ирана.

Ранее сообщалось, что европейский судебный орган Евроюст объявил о создании в Гааге центра по расследованию преступлений России против Украины. Новый центр будет готов к запуску этим летом.

Напомним, генпрокурор Андрей Костин рассказал, как менялась дискуссия по поводу трибунала над РФ.

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что сейчас обсуждается не идея, а конкретные механизмы спецтрибунала для России.

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