ЄС у Гаазі створить центр розслідувань злочинів Росії в Україні

Європейський судовий орган Євроюст оголосив про створення в Гаазі центру розслідування злочинів Росії проти України. Новий центр буде готовий до запуску цього літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Євроюсту .

У центрі збиратимуться найважливіші докази російської агресії. Він стане частиною нинішньої структури підтримки спільної слідчої групи, яка забезпечує оптимальне узгодження між розслідуваннями воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, а також злочини агресії.

Також Євроюст планує створити центральну базу даних доказів з основних міжнародних злочинів (CICED). Наразі розроблено технічні рішення для безпечної передачі та надійного зберігання доказів, а найближчими місяцями буде додано модуль розширеного аналізу.

Член Євроюсту Мирослава Красноборова заявила, що російські лідери також мають бути притягнуті до відповідальності.

"Безкарність не повинна бути прийнята", - наголосила вона.

За її словами, на сьогодні судові органи України встановили понад 71 тисячу ймовірних воєнних злочинів. При цьому звинувачення висунули лише 276 особам. Водночас було відкрито 99 судових процесів та винесено 26 вироків. Воєнні злочини включають тортури, вбивства, зґвалтування, переміщення населення та напади на цивільні об'єкти.