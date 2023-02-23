Рада позбавила Трухіна депутатського мандата

За його словами, рішення щодо позбавлення Трухіна мандата підтримали 288 парламентарів.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Олександр Трухін написав заяву про складання мандата. Згідно з Конституцією, нардеп достроково припиняє свої повноваження у разі набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього.

ДТП з Трухіним

Зазначимо, у серпні 2021 року Олександр Трухін потрапив у ДТП та пропонував поліцейським хабар у розмірі 150 тисяч за втечу з місця події.

Трухіна виключили з партії "Слуга народу", а через рік йому оголосили підозру.

На судовому засіданні Трухін визнав свою провину та уклав угоді зі слідством. Вчора ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості Трухіна за спробу підкупити патрульних.

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