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Рада позбавила Трухіна депутатського мандата

Фото: Олександр Трухін (facebook.com/aleksandrtrukhin40)
Автор: Наталія Юрченко

Парламент сьогодні, 23 лютого, позбавив депутатських повноважень Олександра Трухіна, який пропонував поліцейським хабар за втечу з місця ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

За його словами, рішення щодо позбавлення Трухіна мандата підтримали 288 парламентарів.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Олександр Трухін написав заяву про складання мандата. Згідно з Конституцією, нардеп достроково припиняє свої повноваження у разі набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього.

ДТП з Трухіним

Зазначимо, у серпні 2021 року Олександр Трухін потрапив у ДТП та пропонував поліцейським хабар у розмірі 150 тисяч за втечу з місця події.

Трухіна виключили з партії "Слуга народу", а через рік йому оголосили підозру.

На судовому засіданні Трухін визнав свою провину та уклав угоді зі слідством. Вчора ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості Трухіна за спробу підкупити патрульних.

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