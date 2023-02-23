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Нардеп Трухін написав заяву про складання мандата

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Київ, Четвер 23 лютого 2023 12:55
Нардеп Трухін написав заяву про складання мандата Фото: нардеп Олександр Трухін (facebook.com/aleksandrtrukhin40)
Автор: Наталія Юрченко

Народний депутат Олександр Трухін написав заяву про складання мандата. Верховна Рада України розгляне її на найближчому засіданні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

"Відповідну постанову вже вніс регламентний Комітет ВРУ і зала розгляне її на найближчому засіданні", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що заява датована 22 лютого 2023 року, коли Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості Трухіна за спробу підкупити патрульних. Згідно з Конституцією, нардеп достроково припиняє свої повноваження у разі набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього.

Нагадаємо, у серпні 2021 року нардеп Олександр Трухін потрапив у ДТП та пропонував поліцейським хабар у розмірі 150 тисяч за втечу.

Пізніше Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Через рік йому повідомили про підозру.

У суді Трухін визнав, що пропонував хабар поліцейським та уклад угоду зі слідством.

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