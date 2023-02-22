Нардеп Трухін на суді визнав, що пропонував хабар поліцейським

Про це пише РБК-Україна з посиланням на засідання суду.

Депутат "Слуги народу" Трухін вирішив піти на угоду зі слідством та визнав свою провину в пропозиції хабаря поліцейському.

"Я хочу повідомити суд і інших учасників судового засідання, що була надіслана угода про визнання винуватості, яка підписана між мною... та обвинуваченим Трухіним", - заявив прокурор.

Нардеп підписав угоду зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою ще 17 лютого. За її умовами, Трухін зобов'язується протягом місяця заплатити 6 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ, зокрема, на проєкт United24 та "Армія дронів".

Крім цього, він має заплатити штраф в 68 тисяч гривень. Це максимальна сума штрафу за статтею, яку інкримінують Трухіну.

Проте дану угоду нардепа зі слідством ще має затвердити суд, якщо він вирішить, що домовленності між депутатом і прокуратурою відповідає інтересам суспільства.

ДТП з Трухіним

Нагадаємо, що в серпні 2021 народний обранець запропонував працівникам патрульної поліції хабар у сумі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за втечу з місця ДТП.

Згодом стало відомо, що правоохоронці відкрили справу, а самого Трухіна виключили з партії "Слуга народу".

Після чого, через рік 7 вересня 2022 року йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 369 ККУ, 28 вересня було завершено слідство та відкрито матеріали стороні захисту на ознайомлення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.