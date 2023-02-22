Суд затвердив угоду про визнання винуватості нардепа Трухіна

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості народного депутата Олександра Трухіна, який пропонував поліцейським хабар за втечу з місця ДТП.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Таким чином, ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та Трухіним.

Згідно з угодою, суд визнав нардепа винуватим у спробі підкупу патрульних поліцейських за "150 тисяч" без зазначення грошової одиниці за безперешкодне залишення місця ДТП, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК.

Повідомляється, що Трухін сам ініціював укладення угоди про визнання винуватості.

"Враховуючи, що нардеп вчинив нетяжкий злочин, своїми діями не заподіяв збитки державі, повністю визнав свою провину та щиро кається, суд призначив йому покарання у виді максимального штрафу, передбаченого санкцією статті, а саме 68 тис. грн", - сказано у повідомленні.

До того ж, за умовами угоди внесена Трухіним застава у розмірі 49 620 гривень буде перерахована на потреби ЗСУ. Окрім того, протягом 30 днів з моменту затвердження угоди, депутат має перерахувати 6 млн гривень у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації "Армія дронів".

При цьому, згідно зі ст. 81 Конституції, нардеп достроково припиняє свої повноваження у разі набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього.

ДТП з Трухіним

У серпні 2021 року нардеп потрапив у ДТП та пропонував поліцейським хабар у сумі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за втечу.

Пізніше Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Через рік йому повідомили про підозру.

Сьогодні Трухін зізнався, що пропонував патрульним хабар.

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