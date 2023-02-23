ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рада позбавила Трухіна депутатського мандата

Новость на русском →
Київ, Четвер 23 лютого 2023 13:54
Рада позбавила Трухіна депутатського мандата Фото: Олександр Трухін (facebook.com/aleksandrtrukhin40)
Автор: Наталія Юрченко

Парламент сьогодні, 23 лютого, позбавив депутатських повноважень Олександра Трухіна, який пропонував поліцейським хабар за втечу з місця ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

За його словами, рішення щодо позбавлення Трухіна мандата підтримали 288 парламентарів.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Олександр Трухін написав заяву про складання мандата. Згідно з Конституцією, нардеп достроково припиняє свої повноваження у разі набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього.

ДТП з Трухіним

Зазначимо, у серпні 2021 року Олександр Трухін потрапив у ДТП та пропонував поліцейським хабар у розмірі 150 тисяч за втечу з місця події.

Трухіна виключили з партії "Слуга народу", а через рік йому оголосили підозру.

На судовому засіданні Трухін визнав свою провину та уклав угоді зі слідством. Вчора ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості Трухіна за спробу підкупити патрульних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Суд Слуга народа
NEWS
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
DAILY
Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто