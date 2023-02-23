ua ru
Чт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Рада лишила Трухина депутатского мандата

Новина українською →
Киев, Четверг 23 февраля 2023 13:54
Рада лишила Трухина депутатского мандата Фото: Александр Трухин (facebook.com/aleksandrtrukhin40)
Автор: Наталья Юрченко

Парламент сегодня, 23 февраля, лишил депутатских полномочий Александра Трухина, предлагавшего полицейским взятку за побег с места ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, решение о лишении Трухина мандата поддержали 288 парламентариев.

Напомним, сегодня стало известно, что Александр Трухин написал заявление о сложении мандата. Согласно Конституции, нардеп досрочно прекращает свои полномочия в случае вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него.

ДТП с Трухиным

Отметим, в августе 2021 года Александр Трухин попал в ДТП и предлагал полицейским взятку в размере 150 тысяч за побег с места происшествия.

Трухина исключили из партии "Слуга народа", а через год ему объявили подозрение.

На судебном заседании Трухин признал свою вину и заключил соглашение со следствием. Вчера ВАКС утвердил соглашение о признании виновности Трухина за попытку подкупить патрульных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Суд Слуга народа
NEWS
Без шансов на победу. Почему армия РФ вторая в мире, но только "на бумаге"
Без шансов на победу. Почему армия РФ вторая в мире, но только "на бумаге"
DAILY
Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город