Рада лишила Трухина депутатского мандата

Парламент сегодня, 23 февраля, лишил депутатских полномочий Александра Трухина, предлагавшего полицейским взятку за побег с места ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, решение о лишении Трухина мандата поддержали 288 парламентариев.

Напомним, сегодня стало известно, что Александр Трухин написал заявление о сложении мандата. Согласно Конституции, нардеп досрочно прекращает свои полномочия в случае вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него.

ДТП с Трухиным

Отметим, в августе 2021 года Александр Трухин попал в ДТП и предлагал полицейским взятку в размере 150 тысяч за побег с места происшествия.

Трухина исключили из партии "Слуга народа", а через год ему объявили подозрение.

На судебном заседании Трухин признал свою вину и заключил соглашение со следствием. Вчера ВАКС утвердил соглашение о признании виновности Трухина за попытку подкупить патрульных.

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