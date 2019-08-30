Рада поручила комитетам срочно рассмотреть законы Зеленского

Верховная рада поручила комитетам срочно рассмотреть законопроекты, внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским в парламент. Об этом объявил глава парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер ВР сообщил, что в Раду поступило письмо от президента от 29 августа 2019 года с перечнем законопроектов, определенных как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной радой.

По каждому из законопроектов народные депутаты приняли решение о сокращении сроков рассмотрения и поручили комитетам, к предметам ведения которых относятся данные законодательные акты, подготовить их к рассмотрению.

Так, комитету по вопросам правовой политики поручено срочно рассмотреть законопроект об уменьшении конституционного состава парламента.

"Переходим к следующим вопросам повестки дня. Учитывая письмо президента Украины, а также инициативу фракции "Слуга народа" поручаю комитету по вопросам правовой политики подготовить к рассмотрению следующие конституционные законы. "О внесении изменений в ст. 76 Конституции Украины об уменьшении конституционного состава ВР и закреплении пропорциональной избирательной системы" № 1017, "О внесении изменений в ст. 71 КСУ о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины" № 1027", - заявил Разумков.

Кроме того, глава ВР поручил комитету рассмотреть законопроект изменений в Конституцию, которым за президентом закрепляются полномочия назначать и увольнять с должности директора НАБУ и ГБР.

"О внесении изменений в статью 106 Конституции Украины о закреплении полномочий президента Украины утверждать независимые регуляторные органы: Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности, увольнять с должности директора НАБУ и директора ГБР. Регистрационный номер 1014", - заявил спикер Рады.

Кроме того, комитету поручено рассмотреть проект "О внесении изменений в КСУ об отмене адвокатской монополии" №1013.

Напомним, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что внесенные на первом заседании Верховной рады Украины законопроекты будут рассмотрены по сокращенной процедуре, а на голосование выйдут 6-9 сентября.

Как писало РБК-Украина, Зеленский в первый день работы нового парламента успел внести ряд законопроектов, в том числе, он предложил сократить численность народных депутатов, а также законодательно закрепить пропорциональную избирательную систему.