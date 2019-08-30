Рада доручила комітетам терміново розглянути закони Зеленського

Верховна рада доручила комітетам терміново розглянути законопроекти, внесені президентом України Володимиром Зеленським до парламенту. Про це оголосив глава парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер ВР повідомив, що до Ради надійшов лист від президента від 29 серпня 2019 року з переліком законопроектів, визначених як невідкладні для позачергового розгляду Верховною радою.

По кожному із законопроектів народні депутати прийняли рішення про скорочення строків розгляду та доручили комітетам, до предметів відання яких відносяться дані законодавчі акти, підготувати їх до розгляду.

Так, комітету з питань правової політики доручено терміново розглянути законопроект про зменшення конституційного складу парламенту.

"Переходимо до наступних питань порядку денного. З огляду на лист президента України, а також ініціативу фракції "Слуга народу" доручаю комітету з питань правової політики підготувати до розгляду наступні конституційні закони. "Про внесення змін до ст. 76 Конституції України щодо зменшення конституційного складу ВРУ та закріплення пропорційної виборчої системи" № 1017; "Про внесення змін до ст. 71 КСУ щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України" № 1027", - заявив Разумков.

Крім того, глава ВР доручив комітету розглянути законопроект змін до Конституції, якими за президентом закріплюються повноваження призначати та звільняти з посади директора НАБУ та ДБР.

"Про внесення змін до статті 106 Конституції України щодо закріплення повноважень президента України утверджувати незалежні регуляторні органи: Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади, звільняти з посади директора НАБУ та директора ДБР. Реєстраційний номер 1014", - заявив спікер Ради.

Окрім того, комітету доручено розглянути проект "Про внесення змін до КСУ щодо скасування адвокатської монополії" №1013.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що внесені на першому засіданні Верховної ради України законопроекти будуть розглянуті за скороченою процедурою, а на голосування вийдуть 6-9 вересня.

Як писало РБК-Україна, Зеленський у перший день роботи нового парламенту встиг внести ряд законопроектів, у тому числі, він запропонував скоротити чисельність народних депутатів, а також законодавчо закріпити пропорційну виборчу систему.