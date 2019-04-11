Рада получила заключение КСУ о переименовании Днепропетровской области

Верховная рада Украины получила заключение Конституционного суда Украины о конституционности переименования Днепропетровской области. Об этом в ходе утреннего пленарного заседания парламента заявил спикер ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава Рады поручил правовому комитету рассмотреть заключение суда и подготовить соответствующий законопроект для рассмотрения в сессионном зале.

"Сообщаю о получении Верховной радой Украины заключения КСУ о соответствии проекта закона №9310-1 о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины о переименовании Днепропетровской области... Прошу комитет по правовой политике и правосудию рассмотреть заключение КСУ и подготовить этот вопрос для рассмотрения на пленарном заседании Верховной рады", - сообщил Парубий.

Напомним, ранее КСУ разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую. Так, суд определил, что соответствующий проект закона соответствует Конституции Украины. Заключение КСУ является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Как писало РБК-Украина ранее, 14 февраля в КСУ поступило конституционное обращение ВР о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о переименовании Днепропетровской области требованиям статей 157 и 158 Конституции.

Отметим, 7 февраля нардепы направили в Конституционный суд Украины законопроект №9310-1 о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Подчеркнем, парламентарии не поддержали направление в КСУ президентского законопроекта №9310, которым предлагалось переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. За его направление проголосовали лишь 144 нардепа.