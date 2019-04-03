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КСУ обнародовал решение о переименовании Днепропетровской области

Новости » Политика    03.04.2019 - 10:53
КСУ обнародовал решение о переименовании Днепропетровской области
Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Суд принял решение в ходе закрытого заседания

Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, суд определил, что соответствующий проект закона соответствует Конституции Украины.Заключение КСУ является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Следует отметить, что КСУ принял соответствующее решение в ходе закрытого заседания во вторник, 2 апреля.

"2 апреля Конституционный суд Украины предоставил вывод № 2 в / 2019 по делу по конституционному обращению Верховной рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) (рег. № 9310-1) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. Этим выводом Конституционный суд Украины признал законопроект о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в решении.

Напомним, 14 февраля в Конституционный суд поступило конституционное обращение Верховной рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о переименовании Днепропетровской области требованиям статей 157 и 158 Конституции.

7 февраля Верховная рада направила в Конституционный суд Украины законопроект №9310-1 о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

При этом парламентарии не поддержали направление в КСУ президентского законопроекта №9310, которым предлагалось переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. За его направление проголосовали лишь 144 нардепа.

Напомним, в конце ноября 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес в Раду закон об изменениях в Конституцию о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.

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