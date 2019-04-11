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Рада отримала висновок КСУ щодо перейменування Дніпропетровської області


Глава Ради доручив правовому комітету розглянути висновок КСУ

Верховна рада України отримала висновок Конституційного суду України щодо конституційності перейменування Дніпропетровської області. Про це у ході ранкового пленарного засідання парламенту заявив спікер ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава Ради доручив правовому комітету розглянути висновок суду та підготувати відповідний законопроект для розгляду у сесійній залі.

"Повідомляю про отримання Верховною радою України висновку КСУ щодо відповідності проекту закону №9310-1 про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області… Прошу комітет з правової політики та правосуддя розглянути висновок КСУ та підготувати це питання для розгляду на пленарному засіданні Верховної ради", - поінформував Парубій.

Нагадаємо, раніше КСУ дозволив перейменувати Дніпропетровську область у Січеславську. Так, суд визначив, що відповідний проект закону відповідає Конституції України. Висновок КСУ є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржений.

Як писало РБК-Україна раніше, 14 лютого в КСУ надійшло конституційне звернення ВР про надання висновку щодо відповідності законопроекту про перейменування Дніпропетровської області вимогам статей 157 і 158 Конституції.

Відзначимо, 7 лютого нардепи направили в Конституційний суд України законопроект №9310-1 про перейменування Дніпропетровської області в Січеславську. Підкреслимо, парламентарі не підтримали направлення у КСУ президентського законопроекту №9310, яким пропонувалося перейменувати Дніпропетровську область у Дніпровську. За його направлення проголосували лише 144 нардепа.

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