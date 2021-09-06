UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Рада получила письмо от омбудсмена о несоответствии Конституции законопроекта об олигархах

Автор: Наталия Гурковская

Спикер ВР Дмитрий Разумков подтвердил информацию о том, что в парламент поступило официальное письмо от уполномоченного Рады по правам человека Людмилы Денисовой с указанием на несоответствие Конституции законопроекта об олигархах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Рады Дмитрия Разумкова.

"Сейчас разбираемся, изучаем, после этого будет немного больше информации - и смогу более расширенно ответить. Там есть видение, связанное с соответствием Конституции", - сказал он.

По его словам, на текущей неделе Рада не планирует рассматривать законопроект о деолигархизации, поскольку тот находится в профильном комитете.

Речь идет о законопроекте №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным воздействием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни".

Как сообщалось, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призвала спикера Дмитрия Разумкова направить проект закона №5599 об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию из-за несоответствия его нормам Конституции Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Разумков