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Рада отримала лист від омбудсмена про невідповідність Конституції законопроекту про олігархів

Автор: Наталія Гурковська

Спікер ВР Дмитро Разумков підтвердив інформацію про те, що в парламент надійшов офіційний лист від уповноваженого Ради з прав людини Людмили Денисової про невідповідність Конституції законопроекту про олігархів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Ради Дмитра Разумкова.

"Зараз розбираємося, вивчаємо, після цього буде трохи більше інформації - і зможу більш розширено відповісти. Там є бачення, пов'язане з відповідністю Конституції", - сказав він.

За його словами, на поточному тижні Рада не планує розглядати законопроєкт про деолігархізацію, оскільки той перебуває у профільному комітеті.

Йдеться про законопроєкт №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті".

Як повідомлялося, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова закликала спікера Дмитра Разумкова направити проект закону №5599 про олігархів на перевірку до Венеціанської комісії через невідповідність його нормам Конституції України.

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Дмитро Разумков