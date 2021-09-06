Рада отримала лист від омбудсмена про невідповідність Конституції законопроекту про олігархів

Спікер ВР Дмитро Разумков підтвердив інформацію про те, що в парламент надійшов офіційний лист від уповноваженого Ради з прав людини Людмили Денисової про невідповідність Конституції законопроекту про олігархів .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Ради Дмитра Разумкова.

"Зараз розбираємося, вивчаємо, після цього буде трохи більше інформації - і зможу більш розширено відповісти. Там є бачення, пов'язане з відповідністю Конституції", - сказав він.

За його словами, на поточному тижні Рада не планує розглядати законопроєкт про деолігархізацію, оскільки той перебуває у профільному комітеті.

Йдеться про законопроєкт №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті".