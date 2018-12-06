Рада одобрила введение трехлетнего бюджетного планирования

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Законом создается правовая основа для внедрения среднесрочного бюджетного планирования

Парламент одобрил во втором чтении законопроект №8044 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)". Документ поддержали 238 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Суть закона

Документом создается правовая основа для внедрения среднесрочного бюджетного планирования.

В частности, предусматривается ввести составление Бюджетной декларации как документа стратегического госпланирования, который будет определять основные принципы бюджетной политики на среднесрочный период - вместо Основных направлений бюджетной политики на плановый год и Прогноза государственного бюджета на следующие за плановым два бюджетных периода, которые отменяются.

Согласно документу, бюджетная декларация будет содержать, в частности, совокупные потолки расходов и потолки расходов главных распорядителей средств государственного бюджета, цели и показатели результата их деятельности (фактические и ожидаемые на среднесрочный период), общую оценку фискальных рисков.

Законом устанавливаются бюджетные правила, в частности, дефицита госбюджета и объема предоставления госгарантий, утверждение Стратегии управления госдолгом на среднесрочный период, перечень случаев уточнения потолков, определенных Бюджетной декларацией, при подготовке проекта госбюджета и Бюджетной декларации на следующий период.

Также предусматривается обновление бюджетного календаря, а именно установление сроков подготовки Бюджетной декларации и информации, необходимой для ее составления.

Повышение доступности информации о бюджете

Бюджетный кодекс дополняется положениями по повышению уровня доступности информации о бюджете, в частности в части:

публичного представления информации о выполнении бюджетных программ, в том числе достижения их результативных показателей;

обнародования информации о достижении целей и показателей результата деятельности главных распорядителей бюджетных средств за отчетный бюджетный период и результатов оценки эффективности бюджетных программ.

Также законопроектом предлагается установить, что при рассмотрении Бюджетной декларации в парламенте главные распорядители бюджетных средств отчитываются о достижении целей и показателей результата их деятельности в соответствующих сферах.

Напомним, 18 октября, в день принятия бюджета-2019 в первом чтении за основу, Рада также приняла в первом чтении закон о введении трехлетнего бюджетного планирования.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце января Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который предусматривает внедрение среднесрочного бюджетного планирования на постоянной основе.

Добавим также, в мае парламент отклонил законопроект №8099, которым предусматривалось внедрение среднесрочного бюджетного планирования на постоянной основе.