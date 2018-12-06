Рада схвалила запровадження трирічного бюджетного планування

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Законом створюється правова основа для запровадження середньострокового бюджетного планування

Парламент ухвалив у другому читанні законопроект №8044 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (про правову основу для впровадження середньострокового бюджетного планування)". Документ підтримали 238 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Суть закону

Документом створюється правова основа для запровадження середньострокового бюджетного планування.

Зокрема, передбачається ввести складання Бюджетної декларації як документа стратегічного держпланування, який визначатиме основні принципи бюджетної політики на середньостроковий період - замість Основних напрямів бюджетної політики на плановий рік і Прогнозу Державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, які скасовуються.

Згідно з документом, бюджетна декларація буде містити, зокрема, сукупні стелі витрат і стелі видатків головних розпорядників коштів державного бюджету, цілі і показники результату їх діяльності (фактичні та очікувані на середньостроковий період), загальну оцінку фіскальних ризиків.

Законом встановлюються бюджетні правила, зокрема, дефіциту держбюджету і обсягу надання держгарантій, затвердження Стратегії управління держборгом на середньостроковий період, перелік випадків уточнення стель, визначених Бюджетною декларацією, при підготовці проекту держбюджету і Бюджетної декларації на наступний період.

Також передбачається оновлення бюджетного календаря, а саме встановлення строків підготовки Бюджетної декларації та інформації, необхідної для її складання.

Підвищення доступності інформації про бюджет

Бюджетний кодекс доповнюється положеннями щодо підвищення рівня доступності інформації про бюджет, зокрема в частині:

публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм, в тому числі досягнення їх результативних показників;

оприлюднення інформації про досягнення цілей і показників результату діяльності головних розпорядників бюджетних коштів за звітний бюджетний період та результатів оцінки ефективності бюджетних програм.

Також законопроектом пропонується встановити, що при розгляді Бюджетної декларації у парламенті головні розпорядники бюджетних коштів звітують про досягнення цілей і показників результату їх діяльності у відповідних сферах.

Нагадаємо, 18 жовтня, у день прийняття бюджету-2019 в першому читанні за основу, Рада також прийняла в першому читанні закон про введення трирічного бюджетного планування.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці січня Кабмін схвалив законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу, який передбачає запровадження середньострокового бюджетного планування на постійній основі.

Додамо також, в травні парламент відхилив законопроект №8099, яким передбачалося запровадження середньострокового бюджетного планування на постійній основі.