Нардепы отказались внедрить среднесрочное бюджетное планирование

Верховная рада Украины отклонила законопроект №8099, которым предполагалось внедрение среднесрочного бюджетного планирования на постоянной основе. Об этом говорится на сайте парламента.

Отметим, что в первом чтении нардепы рассмотрели законопроект №8099 "О внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины (относительно среднесрочного бюджетного планирования)".

Сообщается, что по результатам голосования законопроект не набрал необходимого количества голосов для принятия и был отклонен. За Законопроект проголосовали 216 депутатов, а за возвращение к рассмотрению - 215 депутатов.

Парламентарии рассмотрели два проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей управления государственными банками по №7180 и 7180-1.

Народные депутаты после окончания перерыва приступили к рассмотрению вопросов промышленной политики и предпринимательства.

Напомним, 31 января текущего года Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который предполагает внедрение среднесрочного бюджетного планирования на постоянной основе.

Изменениями планировалось внедрить рискоориентированное планирование государственного бюджета на ближайшие три года.

