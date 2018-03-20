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Нардепы отказались внедрить среднесрочное бюджетное планирование

НовостиПолитика    20.03.2018 - 13:12
Фото: заседание Рады (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: заседание Рады (РБК-Украина, Виталий Носач)

По результатам голосования законопроект не набрал необходимого количества голосов

Верховная рада Украины отклонила законопроект №8099, которым предполагалось внедрение среднесрочного бюджетного планирования на постоянной основе. Об этом говорится на сайте парламента.

Отметим, что в первом чтении нардепы рассмотрели законопроект №8099 "О внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины (относительно среднесрочного бюджетного планирования)".

Сообщается, что по результатам голосования законопроект не набрал необходимого количества голосов для принятия и был отклонен. За Законопроект проголосовали 216 депутатов, а за возвращение к рассмотрению - 215 депутатов.

Парламентарии рассмотрели два проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей управления государственными банками по №7180 и 7180-1. 

Народные депутаты после окончания перерыва приступили к рассмотрению вопросов промышленной политики и предпринимательства.

Напомним, 31 января текущего года Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который предполагает внедрение среднесрочного бюджетного планирования на постоянной основе.

Изменениями планировалось внедрить рискоориентированное планирование государственного бюджета на ближайшие три года.
 

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Теги: Верховная Рада, Бюджетный кодекс
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