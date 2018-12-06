Рада поддержала увеличение расходов в бюджете-2018 на выплату пенсий

Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Вместе с тем в бюджете-2018 увеличены расходы СБУ, ВСУ и ГПУ

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом в первом чтении законопроект №9369 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год". За проект закона проголосовали 242 депутата ВР, передает РБК-Украина.

В пояснительной записке указано, что документ подготовлен с целью обеспечения решения важных социальных вопросов и эффективного использования средств госбюджета путем перераспределения бюджетных назначений в пределах утвержденного общего объема расходов и предоставления кредитов на 2018 год.

Закон предусматривает увеличение расходов на:

выплату пенсий - 10 777,6 млн гривен (по общему и специальному фонду)

выплату доплат за работу в зоне отчуждения, обеспечение своевременной выплаты ежегодного и дополнительного отпусков по бюджетной программе "Социальная защита граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" - 227,4 млн гривен;

продолжение модернизации антарктической станции "Академик Вернадский", проведение ремонта существующих и создание новых объектов инфраструктуры - 27,6 млн гривен.

Кроме того, в связи с введением военного положения предусматривается перераспределить средства на увеличение финансирования оплаты труда для Вооруженных сил - на 300 млн гривен, для сотрудников прокуратуры - на 100 млн гривен, для сотрудников Службы безопасности Украины - на 65 млн гривен.

Добавим, в заключительных положениях закона предусмотрена норма о сохранении на счетах соответствующих местных бюджетов остатков средств на конец 2018 года по субвенции из госбюджета местным на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий и субвенции из госбюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности.

Напомним, вчера Кабинет министров Украины внес в ВР законопроект №9369 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год", однако текст закона на сайте ВР в среду отсутствовал.

Как писало РБК-Украина ранее, в среду глава Верховной рады Андрей Парубий подписал законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год. Глава парламента отметил, что принятие бюджета до 1 декабря гарантирует Украине макрофинансовую поддержку международных партнеров.

Отметим, нардепы в шесть утра 23 ноября приняли во втором чтении бюджет-2019.