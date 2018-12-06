Рада поддержала увеличение расходов в бюджете-2018 на выплату пенсий

Вместе с тем в бюджете-2018 увеличены расходы СБУ, ВСУ и ГПУ
Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом в первом чтении законопроект №9369 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год". За проект закона проголосовали 242 депутата ВР, передает РБК-Украина.
В пояснительной записке указано, что документ подготовлен с целью обеспечения решения важных социальных вопросов и эффективного использования средств госбюджета путем перераспределения бюджетных назначений в пределах утвержденного общего объема расходов и предоставления кредитов на 2018 год.
Закон предусматривает увеличение расходов на:
Кроме того, в связи с введением военного положения предусматривается перераспределить средства на увеличение финансирования оплаты труда для Вооруженных сил - на 300 млн гривен, для сотрудников прокуратуры - на 100 млн гривен, для сотрудников Службы безопасности Украины - на 65 млн гривен.
Добавим, в заключительных положениях закона предусмотрена норма о сохранении на счетах соответствующих местных бюджетов остатков средств на конец 2018 года по субвенции из госбюджета местным на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий и субвенции из госбюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности.
Напомним, вчера Кабинет министров Украины внес в ВР законопроект №9369 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год", однако текст закона на сайте ВР в среду отсутствовал.
Как писало РБК-Украина ранее, в среду глава Верховной рады Андрей Парубий подписал законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год. Глава парламента отметил, что принятие бюджета до 1 декабря гарантирует Украине макрофинансовую поддержку международных партнеров.
Отметим, нардепы в шесть утра 23 ноября приняли во втором чтении бюджет-2019.