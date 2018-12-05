Кабмин внес в Раду закон о внесении изменений в бюджет-2018

Текст документа пока отсутствует на сайте парламента
Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №9369 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.
Проект был зарегистрирован сегодня, 5 декабря 2018 года. Сейчас текст закона на сайте ВР отсутствует.
Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.
Напомним, в среду глава Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год. Теперь закон направят на подпись главе государства Петру Порошенко.
Глава парламента отметил, что принятие бюджета до 1 декабря гарантирует Украине макрофинансовую поддержку международных партнеров.
Как писало РБК-Украина ранее, нардепы в шесть утра 23 ноября одобрили во втором чтении законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год. За проект закона проголосовали 240 нардепов. Отметим, что ко второму чтению доходы и расходы бюджета-2019 увеличены почти на 18 млрд гривен по сравнению с первым чтением.
В первом чтении Рада приняла проект бюджета на 2019 год 18 октября.