Кабмин внес в Раду закон о внесении изменений в бюджет-2018

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина, Виталий Носач)

Текст документа пока отсутствует на сайте парламента

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №9369 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Проект был зарегистрирован сегодня, 5 декабря 2018 года. Сейчас текст закона на сайте ВР отсутствует.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, в среду глава Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год. Теперь закон направят на подпись главе государства Петру Порошенко.

Глава парламента отметил, что принятие бюджета до 1 декабря гарантирует Украине макрофинансовую поддержку международных партнеров.

Как писало РБК-Украина ранее, нардепы в шесть утра 23 ноября одобрили во втором чтении законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год. За проект закона проголосовали 240 нардепов. Отметим, что ко второму чтению доходы и расходы бюджета-2019 увеличены почти на 18 млрд гривен по сравнению с первым чтением.

В первом чтении Рада приняла проект бюджета на 2019 год 18 октября.