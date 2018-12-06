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Рада підтримала збільшення видатків у бюджеті-2018 на виплату пенсій

Новини » Фінанси    06.12.2018 - 18:09
Рада підтримала збільшення видатків у бюджеті-2018 на виплату пенсій
Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Разом з тим у бюджеті-2018 збільшені видатки СБУ, ЗСУ та ГПУ

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому у першому читанні законопроект №9369 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2018 рік". За проект закону проголосували 242 депутати ВР, передає РБК-Україна.

У пояснювальній записці вказано, що документ підготовлено з метою забезпечення вирішення важливих соціальних питань та ефективного використання коштів держбюджету шляхом перерозподілу бюджетних призначень у межах затвердженого загального обсягу видатків та надання кредитів на 2018 рік.

Закон передбачає збільшення видатків на:

  • виплату пенсій - 10 777,6 млн гривень (за загальним і спеціальним фондом);
  • виплату доплат за роботу у зоні відчуження, забезпечення своєчасної виплати щорічної та додаткової відпусток за бюджетною програмою "Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" - 227,4 млн гривень;
  • продовження модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський", проведення ремонту існуючих та створення нових об’єктів інфраструктури - 27,6 млн гривень.

Крім того, у зв'язку із запровадження воєнного стану передбачається перерозподілити кошти на збільшення фінансування оплати праці для Збройних сил - на 300 млн гривень, для співробітників прокуратури - на 100 млн гривень, для співробітників Служби безпеки України - на 65 млн гривень.

Додамо, у прикінцевих положеннях закону передбачено норму щодо збереження на рахунках відповідних місцевих бюджетів залишків коштів на кінець 2018 року за субвенцією з держбюджету місцевим на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та субвенцією з держбюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості.

Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів України вніс до ВР законопроект №9369 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2018 рік", проте текст закону на сайті ВР у середу був відсутній.

Як писало РБК-Україна раніше, у середу глава Верховної ради Андрій Парубій підписав законопроект №9000 про державний бюджет на 2019 рік. Глава парламенту зазначив, що прийняття бюджету до 1 грудня гарантує Україні макрофінансову підтримку міжнародних партнерів.

Відзначимо, нардепи о шостій ранку 23 листопада ухвалили в другому читанні бюджет-2019.

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Теми: Держбюджет-2018
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