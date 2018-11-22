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Профільний комітет Ради ухвалив рішення щодо бюджету-2019

Новини » Політика    22.11.2018 - 05:00
Профільний комітет Ради ухвалив рішення щодо бюджету-2019
Фото: засідання комітету (РБК-Україна, Анастасія Світлевська)

Рішення ухвалене під час засідання 21 листопада

Комітет Верховної ради з питань бюджету рекомендував ухвалити законопроект №9000 "Про державний бюджет на 2019 рік" у другому читанні. Про це йдеться у висновку парламентського комітету з питань бюджету, передає кореспондент РБК-Україна.

"Рекомендувати Верховній раді доопрацьований законопроект за реєстраційним № 9000 за результатами розгляду ухвалити у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням наведених у листі-поданні пропозицій Комітету з питань бюджету щодо змін до законопроекту, погоджених з Міністерством фінансів України», - йдеться у рішенні комітету. 

Відповідне рішення комітету оприлюднене на сайті парламенту.

Нагадаємо, проект бюджету-2019 є збалансованим і реалістичним, заявив заступник глави бюджетного комітету перед розглядом законопроекту №9000. З його слів, після узгодження з Міністерством фінансів державний бюджет на 2019 рік до другого читання збільшено на 17 млрд гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів подав у ВР проект держбюджету-2019 для розгляду у другому читанні. Підкреслимо, що порівняно з першим читанням доходи і видатки держбюджету збільшено на 17,7 млрд грн. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд грн.

Зазначимо, голова ВР Андрій Парубій підкреслював, що від ухвалення державного бюджету до 1 грудня залежить надання Україні чергового траншу макрофінансової допомоги.

Кабмін схвалив проект держбюджету-2019 до другого читання на своєму засіданні 14 листопада.

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Теми: Бюджет-2019
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