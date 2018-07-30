Міноборони просить виділити 4,5 млрд гривень на підвищення зарплат військовим

Міноборони пропонує підняти зарплати рядового складу до 9 тис. гривень

Міністерство оборони України просить виділити 4,5 млрд гривень на підвищення зарплат військовим. Про це повідомляє портал ukrmilitary.com з посиланням на лист міністра оборони Степана Полторака прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману.

Зокрема, в листі зазначено, що Міноборони прийняло рішення підвищити грошове забезпечення військових з 1 жовтня, проте для цього потрібні ще 4,5 млрд гривень. На сьогодні зарплата військовослужбовців першого року служби складає 7,5 тис. гривень при середній зарплаті в Україні 8,7 тис. гривень.

У зв'язку з цим для збереження кадрового потенціалу Міноборони пропонує з 1 жовтня підвищити зарплату рядовому складу - до 9 тис. гривень, офіцерському складу - до 15,3 тис. гривень.

"При таких умовах, для виплати грошового забезпечення у другому півріччі 2018 потрібен додатковий фінансовий ресурс в сумі 4,5 млрд гривень, що необхідно врахувати при доопрацюванні показників видатків держбюджету на 2018 рік", - йдеться в документі.

Фото: лист Гройсману (ukrmilitary.com)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Полторак просить правоохоронців розслідувати зрив будівництва житла для військових.