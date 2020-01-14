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За минувшие сутки силовики закрыли еще 6 игровых залов

Новости » Происшествия     14.01.2020 - 16:30
За минувшие сутки силовики закрыли еще 6 игровых залов
Фото: нелегальное игорное заведение (t.me/pgo_gov_ua)

Игровые залы работали в разных регионах Украины

В течение 13 января силовики прекратили деятельность 6 игровых залов после обращений граждан на "горячую" линию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщается, была прекращена деятельность 5 интерактивных клубов и одного покерного зала.

"Два интерактивные клубы работали в Одессе, по одному - в Днепре и Хмельницком. Зал для игры в покер функционировал на первом этаже нежилого помещения в городе Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские изъяли 75 единиц игрового оборудования и другую технику, которая использовалась для обеспечения функционирования игорных залов.

Напомним, в декабре 2019 года Верховная рада провалила голосование и отправила на доработку законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на провал легализации игорного бизнеса. В частности, он объявил о закрытии всех игровых залов. В течение нескольких дней правоохранители закрыли несколько тысяч залов, которые работали по лицензиям на распространение государственных лотерей.

Также Кабинет министров Украины запустил горячую линию для борьбы с игорным бизнесом.

Отметим, 14 января комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал закон о легализации игорного бизнеса. Как заявил глава комитета Даниил Гетманцев, игорный бизнес в Украине не будет работать под видом государственных лотерей.

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