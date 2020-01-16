Рада підтримала за основу закон про легалізацію азартних ігор

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проектом запроваджується комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні

Верховна рада України підтримала за основу у першому повторному читанні проект закону №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 260 нардепів.

Законопроектом запроваджується комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні та виключний перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, що дозволені в Україні.

Суть закону

Виключено положення щодо можливості розміщення залів гральних автоматів та букмекерських пунктів в окремих будівлях. Зали гральних автоматів дозволяється розміщувати виключно в готелях.

Запроваджується система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор з диференційованим розміром плати за ліцензії залежно від виду діяльності, розташування грального закладу тощо; встановлюються жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор з метою забезпечення їх фінансової стабільності та гарантування виплат виграшів.

Документом встановлюються спеціальні вимоги щодо відповідності грального обладнання, що використовується для проведення азартних ігор, загальноприйнятим міжнародним стандартам; створюються засади для запровадження обмежень щодо діяльності операторів, що не зареєстровані в Україні та не мають відповідної ліценції.

Підкреслимо, передбачається збільшення віку гравця з 18 до 21 року, а також встановлюються вимоги до гравців та їх ідентифікації, що сприятиме попередженню негативних наслідків від участі в азартних іграх, зокрема осіб, які не досягли 21 року та жорсткі фінансові санкції за невиконання таких вимог; створюється реєстр самообмежених осіб та осіб, щодо яких наявні інші обмеження, що надає змогу обмежити участь в азартних іграх фізичної особи термін від 6 місяців до 3 років.

Законопроектом передбачається, що регулювання у сфері азартних ігор здійснюється спеціальним органом - Комісією з розвитку та регулювання азартних ігор, що підпорядкований Кабінету міністрів. До компетенції комісії відноситься ліцензування організаторів азартних ігор, ведення відповідних реєстрів, встановлення вимог щодо сертифікації відповідного грального обладнання.

Документом запроваджується система онлайн моніторингу, що дозволить здійснювати державний контроль за діяльністю організаторів азартних ігор шляхом отримання даних від грального обладнання організаторів азартних ігор, які підключені до єдиної системи.

Також у документі прописане створення в держбюджеті спеціального Фонду для підтримки медицини, спорту та культури.

Крім того, встановлюються обмеження щодо реклами азартних ігор, зокрема встановлюється заборона щодо зовнішньої реклами, окрім вивісок, а також встановлюються обмеження на всі інші види реклами.

Щодо регулювання окремих видів діяльності в сфері азартних ігор

1) для гральних закладів казино: встановлюється обмежений режим здійснення діяльності казино: розміщення виключно на території будівель, в яких розташовані готелі категорії «п’ять зірок» з відповідним номерним фондом для різних території, площа таких закладів повинна складати не менше 500 квадратних метрів;

2) для букмекерської діяльності та азартних ігор казино в мережі Інтернет: передбачається здійснення букмекерської діяльності в мережі Інтернет або в букмекерських пунктах. Також для букмекерських пунктів законопроектом встановлюються спеціальні вимоги щодо грального обладнання та його сертифікації;

3) для азартних ігор казино в мережі Інтернет передбачається сертифікована онлайн система та обов’язкове підключення до системи онлайн моніторингу, веб-сайт в доменній зоні .UA та можливість кожного гравця установлювати добровільні обмеження витрат грошей і часу;

4) для гральних автоматів: встановлюється обмеження кількості гральних автоматів – до 40 000, право на розміщення яких реалізується за допомогою електронних аукціонів з прив’язкою до відповідної території, а також встановлюються вимоги для залів гральних автоматів (лише в готелях категорії три, чотири та п’ять зірок);

5) для лотерей: передбачається три ліцензії на випуск та проведення лотерей, яка застосовується в багатьох країнах Європейського Союзу та інших іноземних країнах для стимулювання розвитку ринку лотерей. Такий підхід дозволить залучити до участі у конкурсі великі міжнародні компанії у сфері лотерейної діяльності, запровадити загальноприйняті міжнародні стандарти, залучити інвестиції в економіку країни, підвищити довіру гравців у сфері лотерейної діяльності тощо;

6) для покеру: в мережі Інтернет, встановлюються вимоги до приміщень та спеціальні правила проведення покерних турнірів.

РБК-Україна писало, що комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав закон про легалізацію грального бізнесу. Як заявив глава комітету Данило Гетманцев, гральний бізнес в Україні не буде працювати під виглядом державних лотерей.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Верховна рада провалила голосування і відправила на доопрацювання законопроект №2285-д про легалізацію грального бізнесу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський різко відреагував на провал легалізації грального бізнесу. Він оголосив про закриття всіх гральних залів. Протягом декількох днів правоохоронці закрили кілька тисяч залів, які працювали за ліцензіями на розповсюдження державних лотерей.