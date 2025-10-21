Рада почала розгляд держбюджету-2026 в першому читанні: що в документі

Верховна Рада почала розгляд державного бюджету на 2026 рік в першому читанні. Основними будуть видатки на оборону, але наступного року зростуть і соціальні стандарти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.
На цьому етапі парламент розгляне урядовий проєкт №14000 і висновки та пропозиції Бюджетного комітету (14000/П).
Розгляд буде йти за повною процедурою. Очікується, що проєкт буде ухвалений в першому читанні 21 жовтня.
Разком з документом парламент ухвалить бюджетні висновки, які стають обов’язковою основою для подальшого доопрацювання.
Ухвалення проєкту в цілому планується до 20 листопада.
Бюджет підготовлений Мінфіном з розрахунку на те, що війна триватиме увесь 2026 рік. Тому усі зібрані податки (2,8 трлн гривень) підуть на сектор оборони.
Решта видатків (2 трлн гривень) будуть профінансовані за рахунок міжнародної допомоги.
У бюджеті передбачені збільшені видатки на соціальну сферу, зокрема на підвищення зарплат вчителям, збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.
Соціальні стандарти були заморожені у 2025 році. Очікується, що у 2026 році вони зростуть на рівень інфляції, яка становитиме 9,9%. Прожитковий мінімум зросте до 3209 гривень, мінімальна пенсія до 2595 гривень.
Крім того, мінімальна зарплата зросте на 8,1% до 8647 гривень.
Також передбачено збільшення зарплат вчителям на 50% у два етапи - з 1 січня та з 1 вересня 2026 року.
Бюджетний комітет 17 жовтня затвердив висновки та пропозиції до бюджету.
Комітет пропонує підняти на 50% зарплати не тільки вчителям, але й викладачам вишів. "Вжити заходів щодо підвищення з 1 січня 2026 року поетапно протягом року на 50% рівня оплати праці педагогічних та науковопедагогічних працівників закладів вищої освіти державної та комунальної власності незалежно від їх підпорядкування", - йдеться в документі.
Також Рада має намір дати рекомендації уряду "опрацювати питання щодо підвищення з 1 січня 2026 року рівня грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту".